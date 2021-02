Tests an Schulen nur „grobes Sicherheitsnetz“

Umstieg auf Gurgelmethode sinnvoll

Nicht so tragisch findet Wagner, dass mit der großen Zahl an Testteilnehmern - 342.000 Volksschüler werden zweimal, die anderen 793.000 Schüler einmal wöchentlich getestet - auch falsch positive Ergebnisse zu erwarten sind. „Das ist eine Art Vortest, ein erstes Screening.“ Hier sei es wichtig, Schulen und Eltern zu beruhigen und ihnen zu vermitteln, dass erst der PCR-Test ein endgültiges Ergebnis liefert. „Aber das wird ohnehin nicht unser größtes Thema sein beim zu erwartenden Anstieg an Infektionen.“ Mittelfristig plädiert er für einen Umstieg auf Gurgeltests, die pro Klasse im Pool mit der sensibleren PCR-Methode ausgewertet werden. Dann seien auch falsch-positive Ergebnisse kein Thema mehr.