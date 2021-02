Dieses Brutalo-Foul leitet Hasenhüttls 0:9 ein

Horror-Deja-vu

Auch Jan Bednarek sah bei den Gästen in der Schlussphase (86.) noch Rot. Zur Pause stand es 4:0 für Manchester, ab der 69. Minute fing sich Southampton dann noch fünf Gegentore ein. Am Ende ging das Team des Steirers mit 0:9 unter. Ein Horror-Deja-vu für den Österreicher, der bereits im Oktober 2019 gegen Leicester City in der Premier League 0:9 verloren hatte.