Huawei integriert Bezahldienst Bluecode europaweit

Der österreichisch-schweizerische Bezahldienst Bluecode wird ab sofort europaweit in alle Huawei-Smartphones integriert - als europäische Alternative zu den Bezahldiensten von Apple und Google. Das kündigte Bluecode am Dienstag an. Wegen der US-Sanktionen darf Huawei auf seinen Handys keine Google-Dienste mehr verwenden und muss auch ohne die Bezahlfunktion Google Pay auskommen.