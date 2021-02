Schwerer Verkehrsunfall auf der B 80 bei Ruden

Der 45-jährige Völkermarkter war gegen 18.45 Uhr mit seinem Pick Up in Richtung Lavamünd unterwegs als er einen entgegenkommenden slowenischen Lkw touchierte. Der Mann fuhr trotzdem weiter und kollidierte nach 800 Metern seitlich erneut mit einem Sattelzug aus Bosnien. Der Lkw-Fahrer verriss seinen Lkw und prallte gegen ein Buswartehaus der ÖBB. Der Pick Up-Fahrer kam nach dem Anprall ins Schleudern und landete im Straßengraben. Der 45-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber C 11 ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen werden. Der Lenker des Sattelzuges blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen enttand Totalschaden. Der Lenker des ersten Lkw konnte weiterfahren.