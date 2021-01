Aus der Schule geplaudert: Der Alltag mit Corona

Wie verläuft so ein Tag an der Volksschule in ungewöhnlichen Zeiten wie diesen?

Ich kann nur von unserer Schule reden, wir haben normalerweise 60 Kinder. Derzeit kommen an den stark besuchten Tagen 30 Kinder, die in der Früh am Schultor nur an mir vorbeikommen, wenn sie ihren Mund-Nasenschutz tragen – ich bin die Türsteherin sozusagen. Dann huschen sie in ihre Klassen und beginnen mit ihrem Arbeitsplan, den die anderen Kinder daheim machen.