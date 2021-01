David Gleirscher holt WM-Bronze im Einsitzer

Der Tiroler David Gleirscher hat bei der Rodel-WM am Königssee seine zweite Bronzemedaille geholt. Der auch schon im Sprint drittplatzierte Olympiasieger musste sich am Samstag im klassischen Einsitzerbewerb nur dem russischen Sieger Roman Repilow und Topfavorit Felix Loch aus Deutschland geschlagen geben. Der Doppelsitzerbewerb brachte für die Gesamtweltcupsieger Thomas Steu/Lorenz Koller hingegen nur Rang sechs. Der Titel ging an die Deutschen Toni Eggert/Sascha Benecken.