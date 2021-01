Elevate-Festival findet von 21. bis 24. Mai statt

Nach den aktuellen Plänen des Elevate-Teams gliedert sich das Festival 2021 in drei Teile: Anfang Mai wird es ein vorgelagertes Konzert-Highlight rund um Anna von Hausswolff im Grazer Dom geben; das Kern-Festival mit dem umfangreichen Diskursprogramm, den Konzerten und den Kunst-Beiträgen geht am verlängerten Pfingstwochenende über die Bühne und wird am 21. Mai im Orpheum eröffnet. Im August folgt schließlich noch das diesjährige Leuchtturmprojekt rund um Stargast Brian Eno als mehrwöchiges Format im Dom im Berg.