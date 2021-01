Volksschüler ohne Test von Lehrerin ausgegrenzt

Generell sind viele Volksschulen derzeit zu voll. 46 Prozent der Volksschüler waren in der Vorwoche zur Betreuung angemeldet. Die Bildungsdirektion appelliert nun an die Eltern, die Kinder so gut es geht zuhause zu lassen. „Natürlich bekommt jeder, der sie braucht, eine Betreuung. Aber je mehr Kinder in den Schulen sind, umso höher ist das Infektionsrisiko“, so Bildungsdirektor Mair.