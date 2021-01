Ärztekammer: Klare Information bei Impfstrategie!

Tirols Ärztekammerpräsident Artur Wechselberger hat sich für eine klarere Kommunikation in Sachen Impfstrategie ausgesprochen. „Die Bevölkerung hat einen Anspruch darauf, informiert zu werden, wie die Impfungen gegen das Corona-Virus konkret ablaufen werden“, hieß es in einer Aussendung am Dienstag.