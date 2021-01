Weißensee: Wo man die Natur achtet

„Die Generationen vor uns haben auf unsere Natur geachtet, nicht alles verbaut; und wir erhalten, was unsere Eltern uns vorgelebt haben“, so Bürgermeister Gerhard Koch. Nur ein Drittel des 23 Kilometer langen Weißensee-Ufers ist verbaut, eine Straße um den See gibt es nicht. Verständlich, dass der Weißensee einer der Zukunftsorte für nachhaltigen Tourismus in Österreich ist.