Bochum vermied Niederlage nur dank Zulj-Tor!

Zwei Österreicher haben sich am Sonntag in der zweiten deutschen Liga in die Torschützenliste eingetragen! Robert Zulj bewahrte den VfL Bochum mit seinem Tor (84.) zum 1:1-Endstand gegen den abstiegsbedrohten SV Sandhausen vor einer Niederlage. Guido Burgstaller brachte St. Pauli beim 2:0-Erfolg gegen Regensburg in der 27. Minute in Führung.