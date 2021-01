Real Madrid hat Siegen doch noch nicht verlernt!

Real Madrid hat nach zuletzt zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge wieder einen Sieg gefeiert! Der spanische Fußball-Rekordmeister gewann am Samstag das Liga-Auswärtsmatch gegen Alaves mit 4:1 und liegt damit als Tabellenzweiter vier Punkte hinter Spitzenreiter Atletico Madrid, der zwei Partien in der Hinterhand hat.