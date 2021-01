Batterien, Magnete werden immer öfter verschluckt

Gefährliche Supermagnete

Nicht minder gefährlich in der Nähe von Kleinkindern sind die sogenannten Supermagnete. Derartige Fälle hätten gerade in letzter Zeit zugenommen, sagt Klingkowski: „Wir hatten gerade in jüngster Zeit an der Klinik zwei Kinder, die solche Magnete verschluckt haben. Die Folge war eine schwere Darmperforation, also Löcher im Darm“. Durch die starke Kraft der Magnete bestehe eine Durchblutungsstörung und im Verlauf entstünden richtige Löcher in der Darmwand - und Darminhalt trete in die Bauchhöhle aus. Dies führt zu Darmverschluss oder zu lebensgefährlichen Infektionen und Schockzuständen. „Dann hilft nur noch eine Notoperation und intensivmedizinische Therapie“, erklärt der Oberarzt.