Trotz Aufholjagd: Pöltl-Klub verliert Texas-Duell

Die San Antonio Spurs haben am Freitag in der National Basketball Association (NBA) die bereits fünfte Niederlage im siebenten Heimspiel erlitten. Nachdem sie sich von einem 18-Punkte-Rückstand zurückgekämpft hatten, setzte es im Texas-Duell mit den Dallas Mavericks ein 117:122. Jakob Pöltl bilanzierte mit zwei Zählern, fünf Rebounds, zwei Blocks und einem Assist in 17:36 Minuten Einsatzzeit.