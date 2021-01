Heino: „Wäre schön, wenn Rummel wieder losginge“

Nichts ist, wie es einmal war. Das gilt auch für die Ski-Rennen in Kitzbühel. Wo sich normalerweise Prominente und Sportfans entlang der Piste und bei den zahllosen Partys tummeln, ist es wegen Corona stiller geworden. Kult-Musiker Heino kennt den Ski-Rummel wie seine Westentasche, ist er doch seit 1980 Wahl-Kitzbüheler. Wie er die Stimmung in Kitzbühel erlebt, was er sich für den Ort wünscht und wie sich Corona auf seinen Beruf auswirkt, hat er krone.tv-Reporter Martin Grasl verraten.