Reininghaus ist trotz Corona weiter auf Schiene

Neue Bim soll ab Ende November fahren

Und auch die neue Straßenbahnlinie, die Reininghaus mit der Stadt verbinden soll, ist auf Schiene: „Die Arbeiten an der Bim-Linie laufen auf Hochtouren. Die Straßenbahn soll, wie geplant, ab Ende November des heurigen Jahres in Betrieb gehen und somit das Projekt Reininghaus auch näher an die Stadt rücken.“