Freeriderin und Bergretter aus Lawine befreit

Eine 38-jährige Freeriderin aus dem Pongau löste am Mittwochvormittag auf dem Osthang des Seekarschneid in Untertauern ein Schneebrett aus, von dem sie mitgerissen und verschüttet wurde. Nachdem ihre zwei Begleiter die Rettungskette in Gang gesetzt hatten, begaben sich drei Alpinpolizisten, drei Bergretter sowie die Besatzung des Hubschraubers Libelle sofort zum Unfallort und begannen die Verunfallte auszugraben, als ein 35-jähriger Einheimischer oberhalb der Unfallstelle eine weitere Lawine auslöste. Diese erfasste die drei Bergretter und verschüttete sie gänzlich.