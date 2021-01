ÖTV als Veranstalter des Davis-Cup-Finalturniers?

ITF und der finanzkräftige Mitveranstalter Kosmos Tennis wollen den Zeitplan für Spieler verbessern. Geplant sind also die drei Gruppenphasen in drei Städten sowie je ein Viertelfinale für die beiden zusätzlichen Städte. Madrid würde als Hauptveranstalter zwei Viertelfinali, die Semifinali und das Finale austragen. Im Idealfall könnte die von Dominic Thiem angeführte Truppe in der Heimat als zwei Gruppenspiele und ein Viertelfinale bestreiten.