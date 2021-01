Kammerchef: „Rodungen sind notwendig“

Nach dem Wirbel um Weingarten-Rodungen in der Wachau (die „Krone“ berichtete) greift nun Landwirtschaftskammer-Chef Johannes Schmuckenschlager in die Debatte ein. Vor allem der Aufschrei der Grünen in Furth bei Göttweig, Bezirk Krems, ist dem Präsident ein Dorn im Auge: „Die Umwelt- und Naturschutztheoretiker sollten in längeren Zeiträumen denken und nicht jene Betriebe, die seit vielen Generationen nachhaltig wirtschaften, vernadern“, so Schmuckenschlager.