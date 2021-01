100 Mio. Euro hinterlegt: Tesla darf wieder bauen

Kurz vor Ablauf einer Frist hat der US-Elektroautobauer Tesla eine vom deutschen Bundesland Brandenburg geforderte Sicherheitsleistung für den Bau seiner Gigafabrik in Grünheide bei Berlin doch noch hinterlegt. Die Tesla-Leitung habe am späten Freitagabend die Einigung zwischen Tesla Brandenburg und dem Landesamt für Umwelt für die Sicherung etwaiger Rückbauverpflichtungen bestätigt, teilte das zuständige Umweltministerium am Samstag mit.