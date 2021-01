Sitzungssaal wird zu Klassenraum umfunktioniert

Wechseln die Schulen wieder in Vollbetrieb, könnte es mancherorts eng werden: An der HTL in Hallein etwa gehen in einige Klassen bis zu 36 Schüler, die Klassenzimmer umfassen aber nur rund 16 Quadratmeter. Um die Corona-Regeln einhalten zu können, mietete Direktor Roland Hermanseder deshalb sechs zusätzliche Räume in der ehemaligen Bezirkshauptmannschaft an.