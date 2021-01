Rooney beendet aktive Karriere und wird Chefcoach

Er werde gemeinsam mit seinem Betreuerstab „keinen Stein auf dem anderen lassen“, um das Potenzial, das er bei diesem geschichtsträchtigen Club in den vergangenen zwölf Monaten erkannt hat, zum Vorschein zu bringen, sagte Rooney in einer Club-Mitteilung. Rooney war im Jänner 2020 nach England zurückgekehrt, nachdem er zuvor in der Major League Soccer in den USA für DC United gespielt hatte. Bei Derby erhielt er nun einen Vertrag als Trainer bis Sommer 2023.