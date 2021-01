Tauziehen um das Öffi-Paket

Bauchfleck, PR-Show, Unwahrheiten – die Wortwahl, mit der Gerald Hohenbichler vom Verein PRO Franz-Josefs-Bahn zuletzt in der Regionalpresse mit den Plänen des Landes ins Gericht ging, sind hart. Von der ursprünglichen Begeisterung des Bahnaktivisten ist nicht mehr viel übrig. Und das, obwohl ein Gros der Investitionen in seine Stammstrecke fließen soll. Nach einem Blick auf die Zahlen ist vom Skandälchen nicht viel übrig: In die bestehende Franz-Josefs-Bahn werden immerhin 370 Millionen Euro gesteckt, in deren Anbindung an die Weststrecke nochmals 230 Millionen. „Bessere Gleise ermöglichen schnellere Züge, der teilweise zweigleisige Ausbau mehr Verbindungen“, heißt es aus dem Büro von Landesrat Ludwig Schleritzko.