Stilles Leid der Feuerwehr-Wettkämpfer

Für unzählige Feuerwehren zwischen Enns und Leitha stellen ihre Wettkampfgruppen das „Herzstück“ dar. Während die tagtägliche Einsatzbereitschaft hergestellt ist und auch so mancher Auftrag bei den Massentests pflichtbewusst abgehandelt wird, trübt das Ausbleiben von Bewerben die Stimmung in den Feuerwehrhäusern. „Es ist eine schwierige Situation. Normalerweise waren wir ja von Jänner bis Juni in intensiven Vorbereitungen, das kann man jetzt aber vergessen“, erklärt Kommandant Hannes Lechner. Der engagierte Schlauchtruppführer aus Bischofstetten, Bezirk Melk, ist selbst ein wichtiger Teil seiner bekannten Bewerbsgruppe. Bei den Landesbewerben 2019 konnte man in Bronze sogar den 1. Platz erreichen. Keine andere Wettkampfgruppe konnte ihren Sieg so lange verteidigen – ohne Bewerb verständlicherweise! „Kein Rekord zum Jubeln“, bedauert Lechner.