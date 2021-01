Lisa Kudrow: Haben schon „Friends“-Szenen gedreht!

Die ersten Dreharbeiten für das Special der Kultserie „Friends“ haben nach pandemiebedingten Verzögerungen endlich begonnen. „Wir haben schon einige Szenen-Pakete gedreht“, erzählte „Phoebe“ Lisa Kudrow (57) in einer Folge des Podcasts „Literally!“, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. „Ich hatte auch schon ein Vorshooting dafür, also kann ich bestätigen, dass wir es definitiv machen“, sagte sie im Gespräch mit Gastgeber Rob Lowe.