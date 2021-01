Sozialarbeiter als Contact-Tracer eingesetzt

Umso mehr verwundert, dass in Salzburg (bis auf die Landeshauptstadt) Sozialarbeit weniger Priorität hat. Denn schon im Herbst wurde bekannt, dass Sozialarbeiter der Bezirkshauptmannschaften zum Contact-Tracing eingesetzt werden, die „Krone“ berichtete. Nach Drängen der SPÖ gibt Landeshauptmann Wilfried Haslauer in einer Anfragebeantwortung nun Zahlen bekannt: Von den 244 Mitarbeitern der Bezirkshauptmannschaften im Virus-Einsatz waren 36 Sozialarbeiter. „Hätte die Regierung Haslauer das Contact-Tracing im Sommer besser geplant, müssten nicht Sozialarbeiter, die gerade dringend in ihren Berufen gebraucht werden, dafür herangezogen werden“, ärgert sich SPÖ-Sozialsprecherin Barbara Thöny.