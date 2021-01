„Bandenkrieg“ am Badener Bahnhof

Immer wieder kommt es in Baden zu Zusammenstößen von Jugendbanden, und am Mittwochabend flogen nun erneut die Fetzen. Zwei Gruppen von Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 24 Jahren gingen nach Streitigkeiten auf dem Bahnhof aufeinander los. Mit Messern, abgebrochenen Flaschen und Fäusten wurden die Gegner traktiert und teils auch krankenhausreif geprügelt. „Zwei Personen wurden im Spital stationär aufgenommen, ein Opfer nur ambulant behandelt“, so Polizeisprecher Johann Baumschlager. Die Exekutive konnte fast alle Beteiligten schnappen, nach einem Täter wird noch gefahndet.