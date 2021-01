Österreichs Sport in den Klauen Coronas

Thiem in Adelaide

Dominic flog gestern via Barcelona mit seinem Team nach Adelaide, Trainer-Papa Wolfgang hofft bei Massu auf ein Wunder. „Die Australian Open starten erst am 8. Februar. Nico ist nach dem Ergebnis schockiert. Wir hoffen, dass er nachreisen kann, sobald ein Test negativ ist. In der Zwischenzeit übernehme ich das Coaching.“ Neben Wolfgang sind Bruder Moritz, Physio Alex Stober und Manager Herwig Straka in „Down Under“ dabei.