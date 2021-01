Die Kehrseite der besinnlichen Jahreszeit

Mehr Kartons, dafür weniger Zeitungen

Die „Krone“ fragte den Experten auch nach den Auswirkungen von Corona auf den Papiermüll. Gab es einen erkennbaren Anstieg aufgrund gehäufter Online-Bestellungen und damit verbundener Pakete? Jein! „Es wurde in den vergangenen Monaten verstärkt ein Anstieg an Kartonagen festgestellt. Das hat sicher mit Corona zu tun, aber nicht nur. Der Onlinehandel ist generell in den vergangenen Jahren stark angestiegen.“ Beim genaueren Betrachten kommt beim Thema Papiermüll eine interessante Erkenntnis zutage. Denn die Menge an Altpapier sinke von Jahr zu Jahr, verdeutlicht Oberguggenberger: „Die Printmedien – also Zeitungen und Zeitschriften – werden immer weniger. Trotzdem steigt aber das erforderliche Behältervolumen wegen der Zunahme an Verpackungskartonagen.“