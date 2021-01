Hartberg: Vizekapitän spielte nur sieben Minuten

„Er muss unzufrieden sein“, stellt Coach Markus Schopp klar. „Der Michi hatte schon in der Vorsaison eine schwere Meisterrunde mit wenigen Einsätzen. In dieser Zeit hat sich dann aber auch das Team entwickelt, haben andere ihre Aufgaben gut erfüllt. Irgendwann musst du als Trainer eine Entscheidung treffen - die gegen Huber war eine der schwierigsten des letzten Jahres“, sagt der Trainer. Nach raschem Huber-Comeback in der Startelf 2021 klingt das alles nicht.