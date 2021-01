NÖ-Senioren erhalten Schutzmasken aus China

Wieder Wirbel um die FFP2-Masken. Erst am Wochenende zeigte ein „Krone“-Bericht, dass die in NÖ produzierten Güter vorab im Ausland zertifiziert werden. Und während jetzt auch endlich die vom Bund versprochenen Masken an Landsleute im Alter von über 65 Jahren versendet werden, zeigt sich, dass dafür laut der Arbeiterkammer erst recht nicht auf heimische, sondern auf chinesische Ware zurückgegriffen wird.