Betrunkener Pkw-Lenker verlor Kontrolle über Wagen

In den späten Abendstunden kam ein 31-jähriger Einheimischer am Samstag auf einer Gemeindestraße in Neumarkt - Wertheim wegen der schneebedeckten Fahrbahn mit seinem PKW ins Schleudern, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und schlitterte damit in ein angrenzendes Waldstück. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.