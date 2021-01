Rodeln: ÖRV-Männer im Einsitzer Achter und Neunter

Für Österreichs Kunstbahn-Rodler hat es am Samstag zum Auftakt der Europameisterschaften in Sigulda im Männer-Einsitzer nicht zu einem Spitzenplatz gereicht. Nico Gleirscher (+0,559) wurde als Bester des ÖRV-Teams unmittelbar vor Wolfgang Kindl (+0,614) Achter, der nach Lauf eins neuntplatzierte Jonas Müller kam nicht in die Wertung. Olympiasieger David Gleirscher wurde nach dem ersten Lauf ebenso disqualifiziert wie der nur für die Weltcup-Wertung angetretene Reinhard Egger.