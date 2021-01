Adelboden: Schon wieder ein grausiger Sturz

Schon wieder ein fürchterlicher Sturz in Adelboden: Am Samstag, beim zweiten Herren-Riesentorlauf, erwischte es US-Boy Tommy Ford. Auch er überdrehte sich - wie am Freitag schon der Norweger Lucas Braathen - völlig und schlitterte, grausig anzusehen, ins Ziel. Leider ist eine schwere Verletzung zu befürchten.