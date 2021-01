Corona-Wende ist weiterhin nicht in Sicht

Weitaus konkreter sind dagegen schon die Pläne für die am nächsten Wochenende bevorstehenden Flächentests. Denn noch bevor überhaupt auch alle Landsleute per Brief von den Gemeinden darüber informiert wurden, haben sich bereits knapp 125.000 Bürger für die Antigen- Schnellchecks angemeldet. „Wir sind, und bleiben wohl die Besten beim Testen“, freuen sich die Organisatoren.