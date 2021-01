Laura Feiersinger und der Traum von der WM

Laura Feiersinger verbrachte die letzten zwei Wochen daheim in Saalfelden - mit Abstechern Richtung Innsbruck zur Therapie. Die Plantarfaszie zwickt. „Es ist eine Entzündung an der Ferse, ich hab seit einem Jahr Schmerzen, extrem nervig.“ Doch Feiersinger will nicht jammern. Es stehen große Ziele an. Bei der Qualifikation für die EURO liegt Österreich auf Tabellenplatz zwei: „Die besten drei Zweiten qualifizieren sich direkt. Da müssen wir jetzt noch auf Schützenhilfe hoffen. Sonst geht’s ins Play-off.“