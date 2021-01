Israel: Erste Impf-Runde in Heimen abgeschlossen

Israel hat nach eigenen Angaben die erste Corona-Impfrunde in Altenpflegeeinrichtungen und betreuten Wohnanlagen abgeschlossen. Rund 150.000 Bewohner und Mitarbeiter hätten in den vergangenen zehn Tagen die erste Dosis erhalten, teilte ein Sprecher des zuständigen Rettungsdienstes MDA am Donnerstagabend mit. In der kommenden Woche solle damit begonnen werden, die zweite - und somit letzte - Spritze zu verabreichen.