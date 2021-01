Auch Sturm macht Jagd auf das Juwel

Der Haken: Sturm ist nicht der einzige Verein, der begierig nach dem Juwel schielt. Klubs aus dem In- und Ausland flirten mit dem Wiener.



Eze bleibt daheim

„Ein sehr interessanter Spieler“, schmunzelt Sturms Sportchef Andreas Schicker, der mit 27 Spielern am Freitag ins Camp nach Umag aufbricht. Testkandidat Stefanon macht die Reise nicht mit.

„Der Eindruck war ganz okay, wir laden ihn nach dem WAC-Spiel zu einem Testspiel ein“, sagt Schicker über den Hohenems-Stürmer. Eze sitzt ebenfalls nicht mit im Bus. „Er bleibt da, falls er irgendwohin fliegen muss. Interesse gibt es.“

Abgesagt: Heute: Triglav Kranj (Slo) - Hartberg.