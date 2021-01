Wenn die Familie in Verschwörungs-Mythen abdriftet

Die Fronten sind verhärtet. Lockdown, Corona-Impfung und Maskenpflicht führen nicht nur auf den Straßen zu Demos, sondern auch in der Familie zu Streit. Bei der Beratungsstelle Extremismus findet man Hilfe, wenn ein Familienmitglied abdriftet. „Im Zusammenhang mit Corona sind es oft junge Erwachsene, die anrufen, weil ihre Eltern auf Demos gehen oder an Corona-Verschwörungsmythen glauben“, sagt Leiterin Verena Fabris. Bei anderen Themen wie Rechtsextremismus und Islamismus ist das umgekehrt. So oder so sei die Situation „sehr schwer für eine Familie oder eine Freundschaft“.