Zehn Ortstafeln und Polizei-Schilder gestohlen

Zweimal zugeschlagen

In der Nacht auf 7. Jänner kam es zum Diebstahl von weiteren sechs Hinweiszeichen. Dabei montierten womöglich dieselben Täter im Gemeindegebiet Kumberg aufgestellte Ortstafeln der vier Ortschaften Kumberg, Würzelberg, Not und Meierhöfen ab. Der Schaden beträgt in etwa 1300 Euro. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zu den Tatverdächtigen bzw. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen in dieser Zeit gemacht haben.