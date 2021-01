App Store beschert über Feiertage Rekordumsatz

Dabei wurde auch ein neuer Tagesrekord aufgestellt: Am Neujahrstag luden die Nutzer Apps für 540 Millionen Dollar auf ihre iPhones oder iPads. „Apps sind wichtiger denn je“, schrieb das Unternehmen. Die Entwickler hätten in Zeiten der Beschränkungen neue Wege gefunden, damit Menschen in Kontakt bleiben, von zu Hause aus arbeiten oder lernen können, fit bleiben und unterhalten werden.