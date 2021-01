US-Sport-Reaktion: „In der ganzen Welt ausgelacht“

Seit den verlorenen Wahlen im November zweifelte US-Präsident Donald Trump immer wieder das Ergebnis an. Viele sehen in ihm den Brandstifter, der für die Ausschreitungen in Washington verantwortlich ist. Andere - wie zum Beispiel Basketball-Coach Doc Rivers (Philadephia 76ers, unten im Bild) - fragen sich, wie der Auftritt der Polizei gewesen wäre, wenn es sich bei den Demonstranten um Afroamerikaner gehandelt hätte. „Können Sie sich heute vorstellen, was passiert wäre, wenn das alles Schwarze gewesen wären, die das Kapitol gestürmt hätten? (...) Keine Polizeihunde, die gegen Menschen eingesetzt wurden, keine Schlagstöcke, die Menschen treffen. Leute, die friedlich aus dem Kapitol eskortiert werden. Also zeigt das, dass man eine Menge auch friedlich auflösen kann.“