3:2-Sieg! 99ers ärgerten den Villacher „Liebling“

Gut gekämpft, 99ers! So gingen die Grazer Eishockey-Cracks auswärts gegen Villach mit 3:2 vom Eis. Es war der dritte Sieg gegen den VSV im vierten Aufeinandertreffen in dieser Saison. Es wird klar: Graz hat den VSV in dieser Spielzeit offenbar zum Fressen gerne.