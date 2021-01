Lockdown-Verlängerung | 3. Welle

Lockdown-Verlängerung. Es hatte sich bereits am Sonntag abgezeichnet, was am Montag Gewissheit wurde: Der Lockdown in Österreich endet nicht am 17.1., sondern am 24. Jänner. Frühestens. Denn Freitesten wie für die letzte Lockdown-Woche zwischen 18. und 24. Jänner geplant wird man sich nicht können, weil die vereinte Opposition einem türkis-grünen Gesetzesentwurf, der Basis für dieses Freitesten gewesen wäre, nicht zustimmt, beziehungsweise diesen im Bundesrat blockieren würde. So bleibt nun einmal alles für alle bis zum 24. zu. Oder doch nicht alles? Die Schulen starten, geht es nach ÖVP-Bildungsminister Faßmann, doch am 18. mit dem Präsenzunterricht. Geht es nach ÖVP-Klubchef Wöginger, bleiben die Schulen aber zu. Ein unbefriedigendes Mindestmaß an Klarheit in dieses innerparteiliche Wirrwarr brachte schließlich die Kompromissformel: Die Öffnung der Schulen werde vom weiteren Infektionsgeschehen abhängen. Wie sich dieses entwickeln wird, das wagt derzeit niemand abzuschätzen.