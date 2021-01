Lawinengefahr in den nächsten Tagen heimtückisch

Alte Schwachstellen

Sich hier in Sicherheit zu wiegen, wäre allerdings eine komplett falsche Einstellung. Denn ein heimtückisches „Altschneeproblem“ aus dem Frühwinter sorgt für Gefahrenpotenzial in diversen Bereichen fast im ganzen Land. Schwache Schichten in der Schneedecke an schneearmen Stellen über 2200 Meter können zum Verhängnis werden. „Besonders nördliche Expositionen sind betroffen“, informiert Patrick Nairz. Dieses Gefahrenpotenzial sei heuer zwar schon einmal deutlich größer gewesen, es gelte aber nach wie vor, frischen Triebschnee im steilen Gelände zu meiden.