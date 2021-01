Tirol auf Platz zwei bei Wirtschaftswachstum

Zuversichtlich, dass Krise gemeistert wird

Sie ist zuversichtlich, dass Tirol in diesem Jahr wieder eine positive Entwicklung erleben und die Krise meistern werde. In Sachen Innovation werde dem Bundesland bereits ein gutes Zeugnis ausgestellt: Im aktuellen Innovationsindex der niederländischen Bank ING zur Entwicklung der Innovationskraft in den 19 Ländern der Eurozone schafft es Tirol im Österreich-Vergleich nach Wien auf den zweiten Platz. Tirol punktet unter anderem mit Flexibilität.