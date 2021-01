Neustart nach der großen Krise in Wien

170.000 Wiener arbeitslos

Die Ausgangslage ist hart. Mehr als 170.000 Wiener sind arbeitslos bzw. in Schulung. Das AMS rechnet im ersten Quartal mit einem Anstieg um weitere 40.000. Saisonbedingt (Bauwirtschaft etc.). Der Wiener Tourismus liegt bis Ostern am Boden. Die Hoffnung ruht auf Sommer, Sonne und der Spritze. Spätestens im zweiten Halbjahr soll es laut Experten aufwärtsgehen. Im Gesundheits- und Pflegebereich entstehen in absehbarer Zeit Zehntausende Arbeitsplätze. Die Ausbildung im Bereich Heimhilfe, medizinische Assistenz und Co. beginnt für 1000 Wiener bereits jetzt. Für das heurige Jahr insgesamt erwartet das AMS einen leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit.