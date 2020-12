CL-Sieger Viktor Szilagyi: Glücksfall Quarantäne!

Die Feierlichkeiten hielten sich in Grenzen. „Eine halbe Geschichte!“ Da spielte nicht nur Corona mit. Noch in der Nacht brachte der Charter die Helden nach Kiel zurück, wo ein Sponsor um halb drei Uhr Früh auf dem Flughafen Essen verteilte. „Dann hat sich alles aufgelöst, die Spieler zerstreuten sich in alle Winde!“ Der Großteil reist zu den Nationalteams, daher musste ein Empfang in Kiel verschoben werden.