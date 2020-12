Sportler blieben bei Lawinenabgängen unverletzt

Am späten Mittwochvormittag ging die erste Lawine in Thomatal los: Im Bereich Rosaninhöhe wurde ein 31-jähriger Snowboarder aus Salzburg rund 100 Meter mitgerissen. Sein Lawinenrucksack verhinderte Schlimmeres, so wurde der Wintersportler nur teils verschüttet. Er konnte sich selbständig befreien und blieb unverletzt. Eine weitere 28-jährige Wintersportlerin aus dem Tennengau wurde von der Lawine nicht erfasst. Beide konnten selbständig in das Tal abfahren und meldeten die Lawinenauslösung.