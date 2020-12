Waidwundes Chelsea patzt auch gegen Aston Villa

Leicester taumelt auf Platz 2

Leicester City übernahm indes zum Auftakt der 16. Runde der Premier League mit einem 1:1 bei Crystal Palace Rang zwei. Die „Foxes“ - ohne den ehemaligen ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs angetreten - vergaben in der ersten Halbzeit einen Elfmeter, als Kelechi Iheanacho an Crystal-Palace-Torhüter Vicente Guaita scheiterte (18.). In der 58. Minute geriet der Meister von 2016 durch Wilfried Zaha in Rückstand, Harvey Barnes (83.) rettete den Gästen aber noch einen Punkt. Der brachte Leicester Rang zwei, weil das Duell von Everton mit Manchester City verschoben wurde.